Кримському татарину Зіядінову окупаційний суд призначив 17 років позбавлення волі

Південний окружний суд Ростова-на-Дону (Росія) відправив кримського дитячого тренера Емідя Зіядінова до вʼязниці на 17 років.

Зіядінов був затриманий ФСБ 7 липня 2020 року на території Криму. Після цього його з повним ігноруванням міжнародного права незаконно перемістили до Росії, повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Обвинувачення стверджувало, що Еміль організовував таємні збори релігійної організації ”Хізб ут-Тахрір”, яка заборонена в Росії та на окупованих нею територіях.

”При цьому, так званий ключовий «свідок» у справі так і не зміг докладно повідомити «суд», за яких обставин, коли і де вони познайомилися з підсудним. Важко було пояснити, скільки людей, кого саме залучив Еміль до діяльності забороненої організації. Не зміг детально розповісти про місце та час проведення сухбетів, розмов, обстановку в будинку, хто був присутній на зборах”, – зазначили в МЗС.

Там підкреслили, що Еміля засудили тільки за те, що він підтримував кримських політвʼязнів та їхні родини, їздив на суди до Москви і Ростова підтримати співвітчизників, робив їм передачі до вʼязниць та приїжджав на місця обшуків.

Нагадаємо, ФСБшники уперше затримали Зіядінова в 2019 році. Тоді його відпустили додому з виписаним на 10 000 рублів штрафом, але пообіцяли його посадити.

Після його поїздок до Москви, де він підтримував співвітчизників, за чоловіком стежили. Докладно читайте в розмові LB з дружинами кримських політвʼязнів "Ви – наші герої".