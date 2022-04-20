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Кримському татарину Зіядінову окупаційний суд призначив 17 років позбавлення волі

Він обвинувачувався у справі "Хізб ут-Тахрір". 

Кримському татарину Зіядінову окупаційний суд призначив 17 років позбавлення волі
Еміль

Південний окружний суд Ростова-на-Дону (Росія) відправив кримського дитячого тренера Емідя Зіядінова до вʼязниці на 17 років.

Зіядінов був затриманий ФСБ 7 липня 2020 року на території Криму. Після цього його з повним ігноруванням міжнародного права незаконно перемістили до Росії, повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Обвинувачення стверджувало, що Еміль організовував таємні збори релігійної організації ”Хізб ут-Тахрір”, яка заборонена в Росії та на окупованих нею територіях. 

”При цьому, так званий ключовий «свідок» у справі так і не зміг докладно повідомити «суд», за яких обставин, коли і де вони познайомилися з підсудним. Важко було пояснити, скільки людей, кого саме залучив Еміль до діяльності забороненої організації. Не зміг детально розповісти про місце та час проведення сухбетів, розмов, обстановку в будинку, хто був присутній на зборах”, – зазначили в МЗС. 

Там підкреслили, що Еміля засудили тільки за те, що він підтримував кримських політвʼязнів та їхні родини, їздив на суди до Москви і Ростова підтримати співвітчизників, робив їм передачі до вʼязниць та приїжджав на місця обшуків. 

Нагадаємо, ФСБшники уперше затримали Зіядінова в 2019 році. Тоді його відпустили додому з виписаним на 10 000 рублів штрафом, але пообіцяли його посадити. 

Після його поїздок до Москви, де він підтримував співвітчизників, за чоловіком стежили. Докладно читайте в розмові LB з дружинами кримських політвʼязнів "Ви – наші герої". 

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