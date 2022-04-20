Якщо його не беруть зі собою на бойові завдання, він дуже показово "ображається".

"Український свідок" опублікував на своєму YouTube-каналі відеоісторію про допомогу чотирилапих захисників у війні з російським окупантом.

Унаслідок постійних обстрілів і бомбардувань без господарів залишаються десятки домашніх тварин. Українські військові не лишаються осторонь проблеми. Вони дають прихисток і стають бойовими товаришами чотирилапим. Деякі українські бійці приходять на фронт разом зі своїми улюбленцями.

Собакою-захисником став і шестирічний лабрадор Красавчик. Змалечку його виховувала кохана військовослужбовця Бескида. Нині пес разом з господарем-бійцем на передовій.

Військові жартома називаються Красавчика великим котом, адже він дуже лагідний і спокійний. Господар часто бере пса зі собою на бойові завдання.

На одному із таких завдань собака врятував життя господарю. "Я стояв висунутий з окопу десь по груди. Він (собака. – Ред.) взяв мене і зробив так, щоб я в цей момент зайшов у безпечне місце", - розповів Бескид.

Військовий каже - собака все розуміє і відчуває небезпеку навколо.

Красавчик не забуває і бешкетувати. Якщо його не беруть зі собою на бойові завдання, він дуже показово "ображається". Бескид розповів, що пес обмазується пилом чи болотом і йде лежати на спальнику господаря. Щоправда, коли його шкоду помічають, удає, що такого робити зовсім не хотів.

Тварини на фронті - велика розрада для українських солдатів. Вони заспокоюють, морально підтримують і, як бачимо, подеколи рятують життя нашим захисникам. Чотирилапі стають вірними та надійними друзями на все життя.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент з наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.