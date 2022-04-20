РФ планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, – ГУР

“Мобілізованих” українців хочуть кинути на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів.

Президент Росії Володимир Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

“Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової “мобілізації”. Після її проведення ФСБ РФ планує кинути “мобілізованих” українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, для проведення “референдумів” завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання “гуманітарної допомоги” або соціальних виплат.

В день “голосування” співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

Вказана спецоперація переслідує такі цілі:

знищення представників українського етносу,

проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що “звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами”.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують силову мобілізацію у так званих Л/ДНР. Чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир і просто знімають з автобусів.