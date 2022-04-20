В Охтирці на Сумщині розібрали завали біля міської ради та вивезли тверді побутові відходи.

Про це повідомив заступник очільника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

“Виконано підсипання дороги на вулиці Революції. Ведуться роботи з ліквідації пориву водопроводу на перехресті вулиць Полтавської та Київської”, – йдеться у повідомленні.

Продовжується прибирання завалів.

В Охтирській територіальній громаді тривають відновлювальні роботи з електро- та газопостачання.

У Тростянці продовжується прибирання центральної частини міста, вивезення твердих побутових відходів.

Фото: Кирило Тимошенко

“Виконано ремонт водопроводу на вулиці Морозова, проводиться перевірка технічного стану обладнання та конструкцій КНС на вулиці Набережній. Тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання”, – розповів Тимошенко.

У Великописарівській ТГ ремонтні бригади здійснюють тимчасове під’єднання до електричних мереж для якнайшвидшого відновлення електропостачання населенню.

Фото: Кирило Тимошенко Відновлення інфраструктури в Охтирській ТГ.

У Ромнах відремонтовано каналізаційно-насосну станцію на Покровському узвозі.

Також ведуться дорожні роботи на трасі Н-12 Суми – Полтава.

Фото: Кирило Тимошенко Відновлення інфраструктури в Охтирській ТГ.

Нагадаємо, очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що область починає повертатися до звичного життя, водночас сім'ям з маленькими дітьми і людям похилого віку він повертатися додому ще не радить.