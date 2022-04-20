Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Минулої доби окупанти обстріляли Миколаїв та населенні пункти області.

Про це повідомив Телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Внаслідок атак є постраждалі та загиблі.

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

“Поліцейські працюють на місцях подій і допомагають місцевим жителям. Слідчі фіксують кожен факт воєнних злочинів у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 КК України “Порушення законів та звичаїв війни””, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Наряди поліції цілодобово патрулюють вулиці населених пунктів області, разом із військовими несуть службу на блокпостах та відпрацьовують усі сигнали, що надходять від громадян. Упродовж 19 квітня їх надійшло 586.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, з початку війни в Миколаєві загинуло 86 людей, серед них – одна дитина.