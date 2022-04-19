З початку війни в Миколаєві загинуло 86 людей, серед них - одна дитина. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Суспільне.

"Із початку агресії Росії в Миколаєві загинули 86 людей, із них одна дитина; 390 отримали поранення, із них три дитини", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів вночі проти 19 квітня було поранено двох людей. Також російські військові обстріляли дитячі садки, але ніхто не постраждав.

Сєнкевич додав, що зараз у місті триває "непримусова евакуація". Охочі покинути місто можуть це зробити заповнивши форму на сторінці міського голови.

Нагадаємо, що у ніч на вівторок, 19 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв з артилерії, в результаті чого виникла пожежа житлового будинку та магазину в обласному центрі.