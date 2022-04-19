також було відпрацьовано 27 заявок, за якими вилучено 30 вибухонебезпечних предметів.

У ніч на вівторок, 19 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв з артилерії, в результаті чого виникла пожежа житлового будинку та магазину в обласному центрі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Уночі, 18 квітня, ворог обстрілював Миколаїв із артилерії, в результаті чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе. Спільними зусиллями чергових відділень 4, 2 та 3 державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ та чергових оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області на площі 200 кв. м пожежу було ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Додатково залучалися бригади АТ "Миколаївобленерго", АТ "Миколаївгаз" та екіпаж патрульної поліції.

Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

Крім того, протягом доби рятувальники гасили займання ще на двох об'єктах регіону. У селищі Чорноморка пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. У селищі Лукашівка Первомайської територіальної громади причина займання господарської споруди на площі 15 кв. м встановлюється.

У ДСНС зазначили, що також було відпрацьовано 27 заявок, за якими вилучено 30 вибухонебезпечних предметів.

Загалом від початку російської агресії відпрацьовано 1480 звернень та вилучено 1159 боєприпасів. Станом на 19 квітня зареєстровано 2334 звернень.

Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

Нагадаємо, вчора львівські рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СТО, що сталася після обстрілу окупантів.