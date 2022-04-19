Японія передасть Україні костюми хімзахисту та дрони

В Міноборони країни зазначили, що боротьба українців за свою країну все ще триває.

Японія надасть Україні дрони, а також маски та костюми ядерного, біологічного і хімічного захисту для допомоги в боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомило Міністерстві оборони Японії (JMOD).

"Міністерство оборони вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC та дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, тому JMOD і надалі надаватиме нашу максимальну підтримку. Для України", – йдеться у повідомленні.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022

Нагадаємо, Японія також буде регулярно доставляти продукти харчування, спальні мішки та інший гуманітарний вантаж для біженців з Українив інших країнах. Місія гумдопомоги триватиме як мінімум до кінця червня.

МЗС Японії також оголосило про запровадження санкцій щодо 398 громадян Росії та 28 організацій через її війну проти України.