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Японія передасть Україні костюми хімзахисту та дрони

В Міноборони країни зазначили, що боротьба українців за свою країну все ще триває.

Японія передасть Україні костюми хімзахисту та дрони
Архівне фото
Фото: twitter.com/ModJapan_en

Японія надасть Україні дрони, а також маски та костюми ядерного, біологічного і хімічного захисту для допомоги в боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомило Міністерстві оборони Японії (JMOD).

"Міністерство оборони вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC та дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, тому JMOD і надалі надаватиме нашу максимальну підтримку. Для України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Японія також буде регулярно доставляти продукти харчування, спальні мішки та інший гуманітарний вантаж для біженців з Українив інших країнах. Місія гумдопомоги триватиме як мінімум до кінця червня.

МЗС Японії також оголосило про запровадження санкцій щодо 398 громадян Росії та 28 організацій через її війну проти України.

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