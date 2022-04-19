На Житомирщині за підтримку російської агресії судитимуть священика УПЦ МП

Підозрюваний стверджував, що вбивають мирних мешканців та руйнують їхні будинки не російські окупанти, а українські Збройні сили

Прокуратура Житомирської області скерувала до суду обвинувальний акт проти настоятеля церкви УПЦ Московського патріархату в Новоград-Волинському районі. За даними слідства, він публічно закликав до підтримки російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Liga.net.

Священика звинувачують за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу – публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічні заклики до підтримання рішень та дій держави-агресора.

Слідством встановлено, що 64-річний настоятель церкви у березні цього року під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм настанови, як насправді потрібно сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії.

Підозрюваний намагався переконати громаду в тому, що влада РФ «прислала війська звільнити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братнього народу», повідомляє прокуратура.

Крім того, священик стверджував, що вбивають мирних мешканців та руйнують їхні будинки не російські окупанти, а українські Збройні сили.

Нагадаємо, у березні набув чинності закон 5144, який доповнює статтю 111 Кримінального кодексу (державна зрада) відповідальністю за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській і трудовій сферах.