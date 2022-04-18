Росіяни хочуть до Великодня захопити Донбас, – секретар РНБО

Не потрібно спрощувати ситуацію, недооцінювати ворога, помилка – вважати, що ми вже перемогли у війні, переконаний Олексій Данілов.

Росіяни хочуть повністю захопити Донецьку й Луганську області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.

Про це написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

«Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту розпочалася активна фаза наступу військ РФ, окупанти намагалися прорвати нашу оборону. Наші військові тримають оборону, ми не здаємо своїх територій, – зазначив він. – Не потрібно спрощувати ситуацію, недооцінювати ворога, помилка – вважати, що ми вже перемогли у війні; Путін не скасовує завдання зі знищення України як держави і знищення нашого політичного керівництва».

Раніше секретар РНБО закликав жителів прифронтових територій й регіонів, де ведуться бої, евакуюватися.

Нагадаємо, за словами президента України, російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, і сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України.

Генштабі ЗСУ в понеділок повідомив, що фіксує ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.