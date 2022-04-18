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Колишнього очільника Херсона, ймовірно, викрали російські окупанти, - ЗМІ

"Біля 16:00 його набрав товариш, покликав на зустріч. Після цього чоловік телефонував мені, але нічого не було чутно", - розповіла дружина Володимира Миколаєнка.

Колишнього очільника Херсона, ймовірно, викрали російські окупанти, - ЗМІ
Владимир Миколаенко

Колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка, ймовірно, викрали російські окупанти, повідомляє місцеве видання "МОСТ".

Дружина Миколаєнка розповіла, що "біля 16:00 його набрав товариш, покликав на зустріч. Після цього чоловік телефонував мені, але нічого не було чутно. Більше на зв'язок він не виходив".

Імовірно, чоловіка викрали російські окупанти.

Раніше Миколаєнко розповідав журналістам, що отримував погрози від проросійських колаборантів.

Нагадаємо, 9 квітня окупанти викрали ексголову Херсонської ОДА Путілова, 2 квітня - заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади (Сумська область) Олексія Шибаєва і того ж дня - міського голову Таврійська (Херсонська область) Миколу Різака.

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