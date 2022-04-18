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Енергоатом фіксує злочини ядерного тероризму в Україні

Держпідприємтво документує всі злодіяння окупантів, що були скоєні та тривають на Запорізькій АЕС й у місті Енергодар.

Енергоатом фіксує злочини ядерного тероризму в Україні

Державне підприємство “Енергоатом” активно фіксує злочини ядерного тероризму в Україні.

Про це повідомив керівника ДП Петро Котін.

“Енергоатом бере безпосередню участь у цьому процесі, ретельно документуючи всі деталі акту ядерного тероризму та інші злодіяння окупантів, що були скоєні та тривають на Запорізькій АЕС й у місті Енергодар”, – заявив він.

Компанія систематизує і передає до уповноважених державних органів та міжнародних установ процесуальні підтверджувальні матеріали, включно з описом та оцінкою дій представників Росатома, попередніми підрахунками збитків, завданих Енергоатому і державі, заявами від свідків подій та іншою важливою інформацією.

Нагадаємо, Україна разом із представниками правоохоронних та слідчих органів інших держав проводить роботу з фіксації злочинів, які чинить Росія на території нашої країни. Зокрема, формується єдина документальна доказова база для майбутніх національних і міжнародних судових розглядів, позивачем в яких виступатиме український народ. 

Окупанти завдали Енергоатому шкоди на 18 млрд грн.

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