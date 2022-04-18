Росія мілітаризує українських дітей в ОРДЛО, - Денісова

У Старобільську заплановано відкриття найбільшого на тимчасово окупованій території Луганщини козачого кадетського корпусу на 400 місць.

РФ здійснює мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, у Старобільську заплановано відкриття козачого кадетського корпусу на 400 місць. Це буде найбільший такий заклад на тимчасово окупованій території Луганської області. Крім того, кадетські корпуси та класи окупаційна влада має намір відкрити у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

"Станом на кінець 2021 року, на тимчасово окупованій території Луганської області функціонувало 62 кадетських класи, в яких навчалися понад 1 200 дітей, та два кадетських корпуси, в яких навчалося 417 дітей", - повідомила Денісова.

За даними омбудсмена, серед випускників кадетських корпусів вже є загиблі. "Зокрема, на початку квітня 2022 року під час виконання "бойових завдань" окупантів загинув Андрій Дегтяренко, випускник Республіканського козачого кадетського корпусу імені маршала авіації Олександра Єфімова (м. Луганськ), випускник 2017 року", - додала Людмила Денісова.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти порушень прав дітей Росією.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму вчителів зобов’язали вишиковувати учнів у коридорах або на вулиці та змушувати співати гімн РФ, а також проводити класні години й розповідати дітям про "героїв війни". Школярі мусять брати участь у флешмобі "Мені не соромно бути росіянином".