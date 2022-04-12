Окупований Крим: школярів змушують співати гімн РФ і брати участі у флешмобі "Мені не соромно бути росіянином"

В окупованому Росією Криму вчителів зобов’язали вишиковувати учнів у коридорах або на вулиці та змушувати співати гімн РФ, а також проводити класні години й розповідати дітям про "героїв війни". Школярі мусять брати участь у флешмобі "Мені не соромно бути росіянином".

Про це українці півострова повідомляють співробітникам Представництва Президента України в АРК.

"Адміністрації шкіл примушують співробітників здійснювати пропаганду серед дітей та виправдовувати війну проти України. Вимагають "грамотно и правильно донести причины и цели специальной военной операции детям", "записывать видеообращение на поддержку армии и президента" тощо", - повідомили в Представництві.

В "Однокласниках" від учнів вимагають ставити вподобання до відео та публікацій, де підтримується так звана "спецоперація" і все, що з нею пов’язане.

Якщо такі накази вчителі не будуть виконувати, керівництво шкіл погрожує адміністративними стягненнями. Кожного педагога примушують здавати не менш ніж 1000 рублів на гуманітарну допомогу, яку потім мають везти на нові тимчасово окуповані території, зокрема - до Херсонщини.

"У кримськотатарських класах, за словами учасників навчального процесу, встановлюють відеоспостереження та прослуховування. Директори або їх заступники особисто контролюють наявність класних годин у кримськотатарських класах і перевіряють, як розповідають дітям про "патріотизм", "про подвиги нових героїв", як знають напам'ять гімн рф і т.д.", - зазначають у Представництві Президента України в Криму.

Школярів змушують брати участі у флешмобі "Мені не соромно бути росіянином" та вимагають вивчити та розповісти на цю тему вірш, записати відео та викласти у соцмережі. На зборах вчителів директори пояснюють, що це "ідеологія держави", яку мають доносити вчителі.

Нагадаємо, у сімферопольських школах з’явилися діти з Маріуполя.

Тим часом у Волновасі російські окупанти змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора.