За попередніми підрахунками у Маріуполі загинули до 22 тисяч людей, – голова Донецької ОВА

Павло Кириленко не може поки підтвердити факт хімічної атаки в місті.

У Маріуполі за попередніми підрахунками загинули 22 тисячі людей.

Про це в інтерв’ю CNN заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Ситуація з Маріуполем ускладнює коментування кількості втрат, місто в облозі та блокаді, – сказав він. – Ми зараз припускаємо, що від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі».

Очільник ОВА додав, що росіяни встановлюють мобільні крематорії та вивозять тіла людей з-під завалів і просто з вулиць на непідконтрольну Україні територію, а там вже знищують їх, приховуючи докази масових убивств.

Павло Кириленко також прокоментував повідомлення про можливу хімічну атаку в Маріуполі.

«Ми знаємо, що минулої ночі близько опівночі безпілотник скинув якийсь поки невідомий вибуховий пристрій, люди, які перебували на території Маріупольського металургійного комбінату та навколо нього, почали відчувати нездужання, – сказав він. – Ми чули, що постраждали троє людей, вони доставлені до лікарні, їм надана медична допомога, на даний момент їх життю нічого не загрожує».

Раніше, в інтерв’ю Associated Press мер міста Вадим Бойченко заявив, що у місті загинуло понад 10 тисяч осіб, хоча кількість загиблих може перевищувати і 20 тисяч.

Нагадаємо, учора увечері полк «Азов», який разом з морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що близько 21:30 російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.