Мер Бойченко: в Маріуполі загинули вже більше 10 000 людей

Росіяни зберігають тіла загиблих у торговому центрі, де є холодильники, та спалюють в крематоріях.

У Маріуполі за шість тижнів російської блокади та постійних ворожих обстрілів загинули більше 10 000 мирних мешканців. Тіла жертв буквально устилають вулиці, повідомив мер міста Вадим Бойченко Associated Press.

За словами Бойченка, число загиблих може перевищувати і 20 000 людей. Російські окупанти збирають тіла і зберігають їх у приміщенні торгового центру, де є холодильники.

Вороги також використовують мобільні крематорії у вигляді вантажівок. Вони в них спалюють загиблих мирних українців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб Збройні сили могли швидше звільняти від російських окупантів українські міста, зокрема – Маріуполь, необхідно більше зброї, літаків та бронетехніки.

Учора увечері полк "Азов", який разом з морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що близько 21:30 російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

За словами засновника полку Андрія Білецького, постраждали троє бійців. Удару було завдано по заводу "Азовсталь".

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