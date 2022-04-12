Президент Володимир Зеленський вважає, що нові санкції проти Росії мають бути такими, щоб країна-агресорка "навіть не говорила про зброю масового ураження".

Про це він заявив у відеозверненні.

"Українці! Українки! Наші захисники й захисниці! Завершується 47-й день російсько-української війни, цього ганебного вторгнення, яке поступово викреслює Росію з міжнародних відносин. Робить її з кожним днем все більш токсичною. Тепер тільки питання часу – коли своїми ж діями, своїми ж воєнними злочинами російська армія примусить усіх у світі відмовитися від будь-яких зв'язків з Російською Федерацією", - сказав президент.

Зеленський розповів, що сьогодні зустрівся з експертною групою, що опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду воєнних злочинів, скоєних російськими війсковими. Наразі вони опрацьовують юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо.

"Щоб не чекати десятки років, поки завершаться всі міжнародно-правові процедури, а прискорити настання справедливості. Я очікую, що варіанти рішень зі створення такого спецмеханізму будуть презентовані вже найближчим часом", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору - застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя. Він наголосив, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося із світовими лідерами. Зеленський заявив, що вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше.

Президент нагадав, що Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти РФ.

"Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - наголосви Зеленський.

Він також розповів, що говорив про необхідність посилення санкцій у зверненні до парламенту та народу Республіки Корея. Цього тижня президент продовжить такий формат спілкування з державами-партнерами. Завтра - звертатиметься до парламенту Литви.

"До речі, сьогодні в Україні з візитом перебувала Премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Я вдячний їй за підтримку, як і всьому литовському народу", - сказав Зеленський.

Також сьогодні він обговорював питання посилення санкцій ізремʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем'єр-міністром Норвегії.

"Провів розмову з головою Африканського союзу, Президентом Сенегалу. Поінформував його про актуальну ситуацію в Україні, про глобальні загрози, створені російським вторгненням", - додав президент.

Нагадаємо, 8 квітя набув чинності п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії після свідчень про звірства росіян у Київській області. Він, зокрема, передбачає заборону на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС з Росії із серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз становить 8 млрд євро на рік.

Палата представників Конгресу та Сенат США проголосували та скерували на підпис президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт російської нафти, газу та вугілля.

Сьогодні очільник Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив, що шостий пакет саанкцій ЄС - уже в розробці.