Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії вже в розробці, опрацьовуються механізми недопущення обходу нафтового ембарго, – Єрмак

Одна з компаній, яка заявила про відхід з РФ, знайшла спосіб продавати російську нафту за допомогою так званої “латвійської суміші”.

Шостий пакет санкцій Європейського союзу вже в розробці. Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Для нас важливим лишається нафтове ембарго. Але після його введення, можуть з’являтися схеми, які допомагатимуть обходити ці санкції”, – йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, про одну таку схему вже пише Washington Post, а раніше інформацію публікували у Bloomberg.

“Журналісти описують, як одна з компаній, яка заявила про відхід з рф, знайшла спосіб продавати російську нафту за допомогою так званої “латвійської суміші”. У цій суміші є лише 49,99% російського походження. Поки інші 50,01% відсотка надходять з іншого місця, нафтовий вантаж технічно не має російського походження”, – йдеться у повідомленні.

Торгівля йде з російського Приморська до Вентспілса, латвійського порту, де продукт і “змішують”.

“Такий маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших нафтопродуктів. Його використовують для того, щоб забезпечити надходження продуктів до Європи. Також таким методом нібито задовольняється громадська та політична думка щодо відсутності спонсорування агресії путіна в Україні. Ми опрацьовуємо механізми контролю таких схем”, – додав очільник ОПУ.

Нагадаємо, 8 квітя набув чинності п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії після свідчень про звірства росіян у Київській області. Він, зокрема, передбачає заборону на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС з Росії із серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз становить 8 млрд євро на рік.

Палата представників Конгресу та Сенат США проголосували та скерували на підпис президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт російської нафти, газу та вугілля.