Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 млн

Йдеться про протитанкову зброю та заряди до неї.

Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 мільйонів. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко під час телемарафону, передає УНІАН. За словами дипломата, йдеться про протитанкову зброю та заряди до неї.

"Для Австралії це великий крок вперед. До того вже надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже четвертий пакет чи об'єм, який надається", - наголосив посол.

Мірошниченко також нагадав, що Австралія передає Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.

"Перші машини вже полетіли до України, а решта будуть доставлені незабаром"- повідомив посол.