​США розглядають поставку Україні систем, які потребуватимуть навчання за кордоном, – Салліван

Вашингтон також продовжує шукати у союзників та партнерів системи озброєнь, які українська армія вже вміє застосовувати

Білий дім розглядає можливість передачі Україні систем, які вимагатимуть додаткової підготовки українських військових.

Про це в ефірі телеканалу CBS заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван. «Насамперед, ми зосереджені на тому, щоб допомогти українцям захистити свою територію та повернути свої території, як вони це вже зробили, наприклад, на півночі та на північному сході країни, – сказав він. – У тому числі, США розглядають системи, які вимагатимуть деякої підготовки українців. І ми говоримо з ними про те, як це може працювати… За межами країни».

При цьому Джейк Салліван відмовився відповідати на запитання, про які системи йдеться.

Радник президента США також зазначив, що Вашингтон продовжує шукати у союзників та партнерів системи озброєнь, які українська армія вже вміє застосовувати.

«Хорошим прикладом цього є система ППО С-300, яку Словаччина надіслала цього тижня, –додав він. – Тож багато в чому йдеться про те, щоб наші союзники та партнери, які мають інші види військової техніки, які краще підходять для того, що потрібно українцям, справді передавали її. І ми допомагаємо їм у цьому».

За словами Джейка Саллівана, він та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі мали тривалу розмову з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним та головою ОП Андрієм Єрмаком щодо потреб України.

«І ми розглянули кожен із їхніх запитів. Пріоритет за пріоритетом і опрацьовували, як ми могли отримати і надати українцям потрібне з наших запасів чи запасів наших союзників, – сказав він. – Щось із цього вже було доставлено. Дещо уже у дорозі, а над дечим ми ще працюємо. Але саме такого рівня зусилля Сполучені Штати докладають не лише від нашого імені, а й на чолі коаліції країн, які працюють для українців».

Нагадаємо, 10 квітня глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню Росії.

8 квітня Борис Джонсон оголосив, що Велика Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включаючи зенітні комплекси Starstreak.