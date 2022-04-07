Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО, – Резніков

Україна хоче якнайшвидше звільнити захоплені ворогом території, проте для цього нам потрібна інша зброя, аніж та, яку нині нам передають.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у зверненні до держав-партнерів України.

«Всупереч багатьом прогнозам, Росії не вдалося зламати нашу оборону ні за три, ні за 30 днів. Навпаки. Наші воїни нанесли ворогу колосальні втрати і зламали його плани. Тільки вбитими Росія втратила майже 19 тисяч солдат. А також 150 літаків, 135 гелікоптерів, 700 танків і майже 1900 бронемашин, – зазначив міністр. – Але ситуація залишається надзвичайно складною. Особливо – на півдні та сході нашої держави. Росія концентрує сили для потужної атаки».

За словами Олексія Резнікова, Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої з застосуванням десанту, піхоти і бронетехніки, завдяки добре навченій та мотивованій армії, а також тій зброї, яку ми отримали від партнерів.

«Проте Росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму, – сказав міністр. – Кількість контактних боїв зменшується. Ворог наносить ракетні удари, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію. Знищує наші мирні міста. Обстріли здійснюються з території самої Росії, Білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів».

Щоб перемогти у такій війні, переконаний Олексій Резніков, Україні потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше:

По-перше, необхідні системи протиповітряної оборони та бойові літаки, щоб захистити наших громадян і нашу армію від ракет та ударів авіації.

По-друге, нам потрібна далекобійна зброя. Йдеться про Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО та важку артилерію. Це дозволить тримати ворога на відстані, не підпускаючи його до наших міст.

По-третє, нам потрібні танки та бронетехніка, щоб прорвати оборону окупантів та звільнити захоплені території.

По-четверте, нам потрібні протикорабельні ракети. Щоб знищити ворожий флот і деблокувати порти на Чорному морі. Адже без портів ми не зможемо торгувати, у тому числі – продовольством. Що спричинить глобальну продовольчу кризу.

По-п’яте, нам потрібні розвідувальні та ударні безпілотники.

При цьому є дуже важливий нюанс, зауважив Олексій Резніков: «Раніше ми робили акцент на отриманні зброї радянських зразків. Це логічне рішення, адже ця зброя може одразу йти у бій, ми вміємо її використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період. Але потрібної нам радянської зброї небагато. Часто вона у неналежному стані, адже виготовлена 30-40 років тому. Для неї недостатньо боєприпасів. Тому Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО».

На думку міністра оборони, це ще більше підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи та суттєво посилить східний фланг НАТО.

«Впевнений, вже ні в кого немає сумнівів, що Україна може бути донором європейської безпеки, – додав він. – Українські військові дуже швидко опанують нову зброю. Вони вже показали, що здатні надзвичайно ефективно використовувати західні комплекси у бойових умовах. Доказ цьому – втрати ворога, які я згадав на початку. Ми закликаємо надати нам важку зброю якнайшвидше».