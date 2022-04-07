"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО, – Резніков

Міністр оборони закликав країни НАТО надати Україні системи ППО, бойові літаки, РСЗО, важку артилерію, танки та бронетехніку.

Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО, – Резніков
Фото: Міноборони України

Україна хоче якнайшвидше звільнити захоплені ворогом території, проте для цього нам потрібна інша зброя, аніж та, яку нині нам передають.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у зверненні до держав-партнерів України.

«Всупереч багатьом прогнозам, Росії не вдалося зламати нашу оборону ні за три, ні за 30 днів. Навпаки. Наші воїни нанесли ворогу колосальні втрати і зламали його плани. Тільки вбитими Росія втратила майже 19 тисяч солдат. А також 150 літаків, 135 гелікоптерів, 700 танків і майже 1900 бронемашин, – зазначив міністр. – Але ситуація залишається надзвичайно складною. Особливо – на півдні та сході нашої держави. Росія концентрує сили для потужної атаки».

За словами Олексія Резнікова, Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої з застосуванням десанту, піхоти і бронетехніки, завдяки добре навченій та мотивованій армії, а також тій зброї, яку ми отримали від партнерів. 

«Проте Росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму, – сказав міністр. – Кількість контактних боїв зменшується. Ворог наносить ракетні удари, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію. Знищує наші мирні міста. Обстріли здійснюються з території самої Росії, Білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів».

 Щоб перемогти у такій війні, переконаний Олексій Резніков, Україні потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше:

По-перше, необхідні системи протиповітряної оборони та бойові літаки, щоб захистити наших громадян і нашу армію від ракет та ударів авіації.

По-друге, нам потрібна далекобійна зброя. Йдеться про Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО та важку артилерію. Це дозволить тримати ворога на відстані, не підпускаючи його до наших міст. 

По-третє, нам потрібні танки та бронетехніка, щоб прорвати оборону окупантів та звільнити захоплені території.

По-четверте, нам потрібні протикорабельні ракети. Щоб знищити ворожий флот і деблокувати порти на Чорному морі. Адже без портів ми не зможемо торгувати, у тому числі – продовольством. Що спричинить глобальну продовольчу кризу.

По-п’яте, нам потрібні розвідувальні та ударні безпілотники. 

При цьому є дуже важливий нюанс, зауважив Олексій Резніков: «Раніше ми робили акцент на отриманні зброї радянських зразків. Це логічне рішення, адже ця зброя може одразу йти у бій, ми вміємо її використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період. Але потрібної нам радянської зброї небагато. Часто вона у неналежному стані, адже виготовлена 30-40 років тому. Для неї недостатньо боєприпасів. Тому Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО». 

На думку міністра оборони, це ще більше підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи та суттєво посилить східний фланг НАТО. 

«Впевнений, вже ні в кого немає сумнівів, що Україна може бути донором європейської безпеки, – додав він. – Українські військові дуже швидко опанують нову зброю. Вони вже показали, що здатні надзвичайно ефективно використовувати західні комплекси у бойових умовах. Доказ цьому – втрати ворога, які я згадав на початку. Ми закликаємо надати нам важку зброю якнайшвидше». 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також