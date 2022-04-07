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Росія втратила вже 18 900 військових і 150 літаків, – Генштаб ЗСУ

Гелікоптерів у ворога стало менше на 135 штук. 

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 квітня склали орієнтовно 18 900 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Танків у ворога поменшало на 698 одиниць, бойових броньованих машин – на 1891, артилерійських систем – 332, ракетних систем залпового вогню – 108, засобів ППО – 55. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. 

Крім того, росіяни позбулись 150 літаків, 135 вертольотів, 1358 одиниць автомобільної техніки, семи кораблів та катерів, 76 цистерн із паливом, 111 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та чотирьох пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів. 

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

Нагадаємо, за вчора бійці угруповання "Схід" знищили щонайменше 60 російських окупантів, три танки, один БМП, один міномет із розрахунком, шість транспортувальних автомобілів та один літак.

Фото: Pravda Gerashchenko
Фото: Cергій Гайдай
Фото: EPA/UPG
Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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