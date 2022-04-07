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За добу піротехніки виявили і знешкодили 3095 боєприпасів по Україні

Найбільше виїздів для розмінування було зроблено в Харківській області. 

За добу піротехніки виявили і знешкодили 3095 боєприпасів по Україні
Фото: ДСНС

За минулу добу піротехніки ДСНС виявили, вилучили і знищили 3095 вибухонебезпечних предметів і обстежили територію площею 152, 77 га.

Найчастіше їх залучали в Харківській, Миколаївській, Донецькій, Київській і Сумській областях, повідомили в ДСНС України.

"Усього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 30 903 вибухонебезпечні предмети та 417 кг вибухової речовини, у тому числі 1 366 авіаційних бомб. Обстежено територію площею  5 704 га", – зазначили в повідомленні. 

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101. Докладнішу інформацію можна отримати за посиланням.

Нагадаємо, під час відступу ворожі війська замінували будинки, машини і навіть тіла загиблих українців. Крім того, на поверхні лишаються нерозірвані ворожі снаряди. Повертатися на деокуповані території до повідомлення від місцевої влади небезпечно – спершу території мають перевірити піротехніки. 

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