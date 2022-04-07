"Якщо не буде справді болісного пакету санкцій, Росія розглядатиме це як дозвіл іти далі".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії мають бути якнайжорсткішими. Інакше країна-агресорка розглядатиме це як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти РФ: блокуються нові інвестиції, застосуються нові обмеження проти кількох системних банків в Росії. Додаються персональні санкції та інші обмеження. Цей пакет виглядає ефектно, але цього замало", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що навряд чи ці обмеження можна назвати співмірними тому злу, яке вчиняють російські війська в Україні.

"Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна продовжить наполягати на повному блокуванні російської фінансової системи, відмови демократичного світу від російської нафти.

"Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Саме нафтовий експорт – це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території. Деякі політики зараз все ще не можуть визначитися: як же обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в Росію, щоб не поставити під удар власні економіки", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про деталі нових санкцій проти країни-агресорки.

Президент США Джо Байден, коментуючи нові обмеження, зазначив, що вони "зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років".