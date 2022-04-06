Імовірно, він хде до Гамбурга.

Багаторічний соратник Віктора Медведчука Михайло Погребинський покинув Україну і прямує до Німеччини, ймовірно, до Гамбурга.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела.

26 березня Служба безпеки України проводила у Погребинського обшук. Бізнесмен Сіяр Куршутов розповів, що у Погребинського під час обшуків знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Володимира Путіна нібито підтримує 46% українців.

4 квітня його вже бачили в Будапешті, де він заселився в готель.

Станом на 6 квітня Погребинський залишив готель і прямує до аеропорту Будапешта. За словами людей, які перебували поруч із ним і чули його розмову із сестрою, соратник Медведчука прямує до Гамбурга.

Фото: zn.ua

Фото: zn.ua

Нагадаємо, Погребинський - український політтехнолог, політичний експерт, політолог. Директор "Київського центру політичних досліджень і конфліктології".

У2014 році після відходу від влади проросійських сил на чолі з Віктором Януковичем, Погребинський став активним політичним коментатором на російських пропагандистських каналах.