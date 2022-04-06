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Українські десантники знищили ворожий підрозділ радіоелектронної боротьби

Охороняла підрозділ РЕБ бригада спеціального призначення Головного управління російського генштабу.

Українські десантники знищили ворожий підрозділ радіоелектронної боротьби
Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Бійці 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ворожий підрозділ радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили на Facebook-сторінці командування ДШВ.

"Ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", – наголосили в Десантно-штурмових військах.

Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні "марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем.

Нещодавно українські воїни знищили на Харківщині ворожу систему РЕБ, а разом із нею - майже пів сотні окупантів.

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