Бійці 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ворожий підрозділ радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили на Facebook-сторінці командування ДШВ.

"Ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", – наголосили в Десантно-штурмових військах.

Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні "марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем.

Нещодавно українські воїни знищили на Харківщині ворожу систему РЕБ, а разом із нею - майже пів сотні окупантів.