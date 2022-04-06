Буча наочно довела, що еліта російської армії – це мародери, насильники, вбивці дітей. Після Бучі, Маріуполя, Чернігова, Харкова неможливо говорити, що тільки Путін і пропагандистська машина у всьому винні.

Невже пропаганда примушувала зв’язувати руки цивільним і вбивати їх? Невже пілоти рашистських літаків не бачили, що бомблять житлові будинки? Чи не зі своїми матерям і дружинам солдати регулярної армії обговорювали пограбування будинків українців?

Чи не ректори російських вишів разом з культурними діячами та науковцями підписували листа на підтримку збройного нападу на незалежну країну і «братській народ»? Можливо Скабєєва із Лавровим ґвалтували матір на очах шестирічної дитини?

Росія породила націю манкуртів. Орда харцизяк, грабіжників та нелюдей, які прийшли вбивати, спалювати, руйнувати.

У Бучі рашисти показали своє справжнє обличчя. Обличчя майже всієї нації.

Обличчя церкви і системи освіти. Обличчя тих, хто за гаслами «ніколи знову» радісно підпирають владу Путіна. Обличчя тих, хто підтримує геноцид українського народу та масові вбивства. Обличчя тих, хто вірить нібито у фейкове бомбардування драмтеатру у Маріуполі та постановочні фото тортур українців у чернігівських селах. І таких більшість серед росіян.

До сьомого коліна має бути проклята російська нація. За звірячі катування, зґвалтування та вбивства українців соромно навіть називатися росіянином.

Рускій солдате, біжи з України.

Буча – це назавжди.