Невже пропаганда примушувала зв’язувати руки цивільним і вбивати їх? Невже пілоти рашистських літаків не бачили, що бомблять житлові будинки? Чи не зі своїми матерям і дружинам солдати регулярної армії обговорювали пограбування будинків українців?
Чи не ректори російських вишів разом з культурними діячами та науковцями підписували листа на підтримку збройного нападу на незалежну країну і «братській народ»? Можливо Скабєєва із Лавровим ґвалтували матір на очах шестирічної дитини?
Росія породила націю манкуртів. Орда харцизяк, грабіжників та нелюдей, які прийшли вбивати, спалювати, руйнувати.
У Бучі рашисти показали своє справжнє обличчя. Обличчя майже всієї нації.
Обличчя церкви і системи освіти. Обличчя тих, хто за гаслами «ніколи знову» радісно підпирають владу Путіна. Обличчя тих, хто підтримує геноцид українського народу та масові вбивства. Обличчя тих, хто вірить нібито у фейкове бомбардування драмтеатру у Маріуполі та постановочні фото тортур українців у чернігівських селах. І таких більшість серед росіян.
До сьомого коліна має бути проклята російська нація. За звірячі катування, зґвалтування та вбивства українців соромно навіть називатися росіянином.
Рускій солдате, біжи з України.
Буча – це назавжди.