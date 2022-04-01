Найкращий прояв патріотизму – платити податки

У зв'язку з війною економіка України опинилась в глибокій рецесії . В цей час надскладних випробувань для нашої країни та суспільства у зовсім новому контексті слід розглядати конституційний обов'язок кожного громадянина сплачувати податки. Найвищим проявом патріотизму завжди, а під час війни особливо, є сплата податків.

Фото: пресс-служба НБУ

У відкритих джерелах немає інформації щодо обсягів сплачених за останні два календарних місяця податків. Але цілком очевидно, що обсяги податкових надходжень суттєво скоротились, тому відновлення економічної діяльності на тих територіях країни, де не ведуться бойові дії, або є звільненими є надзвичайно важливим не тільки з міркувань повернення до нормального життя, а й для наповнення державного та місцевих бюджетів України надходженнями, що вкрай важливі для захисту нашої країни.

З огляду на це, необхідно зрозуміти, що потрібно робити для наповнення державного бюджету в умовах часткової призупинення діяльності багатьох підприємств та значної міграції населення в тому числі за кордон.

Надходження від одного з основних для державного бюджету країни податку, а саме ПДВ, у лютому, гадаю, бути значно вище за планові, що зумовлено ажіотажним попитом з боку населення на товари першої необхідності, пальне тощо. Проте цілком очевидно, що вже у березні вони суттєвим чином скоротились, оскільки майже 4 млн наших громадян покинуло країну, тому споживчий попит різко зменшився. Парламент та уряд вчинили абсолютно правильно, зробивши перший крок в напрямку запровадження податку з обороту за ставкою 2% замість податку на прибуток та ПДВ для платників податків з річних оборотом до 10 млрд грн. Більше цього, зупинятись на цьому не потрібно, адже давно настала потреба перевести всю економіку на цей податок за ставкою 7%, що дозволить компенсувати скасування надзвичайно шкідливого для вітчизняної економіки ПДВ.

Слід нагадати, що незважаючи на жодні обставини життя триває і до 1 травня окремі категорії громадян України згідно з чинним законодавством мають подати декларацію про свій майновий стан і доходи за минулий рік. Зазвичай щорічно таких декларацій подається близько 700 тис, а державний бюджет отримує в результаті цієї кампанії декілька мільярдів гривень додаткових надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб. Саме зараз гарна нагода усім заможнім громадянам проявити свідомість та сплатити всі належні згідно з чинним законодавством податкові зобов'язання.

Для всіх наших співвітчизників, що мають кошти за кордоном та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки, є також гарна можливість підтримати економіку та бюджет шляхом декларування цих доходів та сплатити разовий збір в межах кампанії разового добровільного декларування статків громадян, що триватиме до 31 серпня поточного року. До початку війни процес декларування відбувався досить кволо, але все кардинально змінилось в один момент і зараз є гарна нагода підтримати економіку, бюджету, та, як би пафосно це не звучало, боротьбу за незалежність нашої держави.

Враховуючи, що обсяги активів, які належать нашим співвітчизникам за кордонами України в тому числі в низькоподаткових юрисдикціях є значними, то саме декларування та сплата збору до державного бюджету буде найкращим проявом патріотизму. Точно значно кориснішим за тисячі слів підтримки.

Хоча згідно зі змінами внесеними до податкового законодавства Законом України №2120-ІХ за минулий та поточний рік не будуть нараховуватись та сплачуватись податкові зобов'язання з податку на нерухоме майно за об'єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях, на яких відбувались військові дії, втім для значної частини західних регіонів нашої країни своєчасна та повна сплата податку буде серйозним фінансовим важелем підтримки місцевих бюджетів. Об'єднані територіальні громади на заході країни звісно постраждали значно менше за ті території, де відбувались чи відбуваються бої, проте навантаження на соціальну, транспорту, енергетичну інфраструктуру у зв'язку з масштабною міграцією населення там надзвичайно велике. Сплата податків дозволяє підтримати їх в належному функціональному стані.

Насамкінець слід зазначити, що тепер Україна навряд чи може бути обмежена раніше задекларованими зобов'язаннями щодо угоди про асоціацію з ЄС і має моральне право, без огляду на формальності, зробити найбільш просту, ефективну та конкурентоздатну систему оподаткування у світі. Для цього слід запровадити нормальну модель податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток, скасувати ПДВ замість якого ввести податок з продажів або як варіант скоротити його ставку до 10-12%, запровадити кадастрове оподаткування майна на вартісній основі визначення об'єкту оподаткування та запустити нарешті ефективний механізм екологічного оподаткування.

Зараз вікно можливостей для цього відкрито!