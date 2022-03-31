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​Економіка України може відновитися у 2023 році, – ЄБРР

Росія матиме довгострокові економічні проблеми внаслідок агресії проти України.

​Економіка України може відновитися у 2023 році, – ЄБРР
Фото: Денис Карабань

Вторгнення Росії в Україну призведе до скорочення економік обох країн на 10% і 20% відповідно. 

Про це повідомляє The Wall Street Journall з посиланням на Європейський банк реконструкції та розвитку.

Згідно з прогнозами ЄБРР, Україна постраждає більше в короткостроковій перспективі через значну шкоду її фізичній інфраструктурі, однак її економіка відновиться наступного року, якщо буде забезпечено стійке припинення вогню впродовж найближчих місяців.

За оцінками ЄБРР, на територію, яка найбільше постраждала від бойових дій, припадає 60% ВВП України, близько третини українських підприємств змушені були призупинити діяльність. Споживання електроенергії зменшилося на 60% від нормального рівня для цієї пори року. 

Припускаючи, що про припинення вогню можна домовитися упродовж наступних двох місяців, ЄБРР очікує, що ВВП України цього року скоротиться на 20%, однак економіка повинна відновитися і зрости на 23% у 2023 році, якщо країна отримає допомогу на реконструкцію.

Натомість економічний спад у Росії, ймовірно, переросте в тривалий період стагнації, країна зіткнеться з проблемами через відтік добре кваліфікованих працівників та втрату доступу до західних технологій через санкції. 

ЄБРР також не очікує відновлення російської економіки у 2023 році, навіть якщо санкції будуть скасовані.

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