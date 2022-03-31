Уряд допоможе підприємцям, що вирішили залишитися на Харківщині, – очільниця Мінекономіки

Значна частка підприємців з Харкова та Харківської області не має намірів залишати регіон. У свою чергу Уряд працює над тим, щоб забезпечити максимально сприятливі умови для усіх, хто готовий пліч-о-пліч з армією, громадянами, державою відстоювати незалежність, повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Харківщина – один з найпотужніших економічних регіонів України. Для сталої роботи підприємств працюємо над відновленням і налагодженням логістичних коридорів не тільки для доставки гуманітарної допомоги, але і для роботи бізнесу», - розповіла вона.

Бізнес області також отримає доступ до кредитних коштів, зокрема – за програмою 5-7-9.

«Це дасть змогу відновити втрачені потужності, поповнити брак обігових коштів та поставити підприємства “на рейки”», - пояснила Свириденко.

Підтримку отримають і місцеві аграрії. Передбачається залучення фінансування для придбання обладнання, його ввезення на територію України без затримок для реєстрації, закупівля добрив, поповнення насіннєвого фонду.

Допомогу отримають і ті підприємств, що вимушені були залишити регіон.

«Силами Укрзалізниці та Укрпошти держава допомагає перемістити потужності бізнесу та організувати роботу на територіях, у меншій мірі уражених війною. Надається допомога в розміщенні підприємств на новій території, підборі працівників, постачанні сировини», - наголосила Свириденко.