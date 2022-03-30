Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
ГоловнаНовини -

Через війну в Україні відключено 44 газові системи міського та обласного значення

Транзитна система України поки що не зазнала критичних пошкоджень.

Через війну в Україні відключено 44 газові системи міського та обласного значення
Фото: EPA/UPG

Через війну, що розв'язала Росія в Україні, відключено 44 газові системи міського та обласного значення. Про це в ефірі національного телемарафону заявив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, повідомляє "Дзеркало Тижня". Водночас, як він зауважив, транзитна система України поки що не зазнала критичних пошкоджень через своєчасний ремонт і перерозподіл потоків. Він закликав Європу скоротити споживання російського газу. 

«Ми розуміємо, що Європа скорочуватиме споживання російського газу, ми пропонуємо, щоб це почалося зі скорочення через «Північний потік-1». Тому що нам зараз транзит потрібен для того, щоб гарантувати працездатність нашої газотранспортної системи. Коли існує транзит, є гарантія того, що наша газотранспортна система не буде цілеспрямовано зруйнована агресором», – пояснив Макогон.

За словами Макогона, найбільше постраждав газопровід Донецьк-Краматорськ-Маріуполь. Він проходить через низку гарячих точок, тому там неможливо провести ремонтні роботи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також