Через війну в Україні відключено 44 газові системи міського та обласного значення

Через війну, що розв'язала Росія в Україні, відключено 44 газові системи міського та обласного значення. Про це в ефірі національного телемарафону заявив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, повідомляє "Дзеркало Тижня". Водночас, як він зауважив, транзитна система України поки що не зазнала критичних пошкоджень через своєчасний ремонт і перерозподіл потоків. Він закликав Європу скоротити споживання російського газу.

«Ми розуміємо, що Європа скорочуватиме споживання російського газу, ми пропонуємо, щоб це почалося зі скорочення через «Північний потік-1». Тому що нам зараз транзит потрібен для того, щоб гарантувати працездатність нашої газотранспортної системи. Коли існує транзит, є гарантія того, що наша газотранспортна система не буде цілеспрямовано зруйнована агресором», – пояснив Макогон.

За словами Макогона, найбільше постраждав газопровід Донецьк-Краматорськ-Маріуполь. Він проходить через низку гарячих точок, тому там неможливо провести ремонтні роботи.