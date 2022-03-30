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Державний концерн «Укроборонпром» відсторонив від роботи гендиректора ДП «Антонов» генерала Сергія Бичковського.

Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті Держконцерну.

«Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації», - сказано в тексті.

Також зазначено, що Гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв надіслав звернення до правоохоронних органів, концерн сприятиме СБУ «у з'ясуванні обставин можливих порушень».