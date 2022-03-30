28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Росія завдала удару по аеродрому під Хмельницьким
Росія завдала удару по аеродрому під Хмельницьким
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
"Це не армія, це просто величезна мародерська банда," - в ЗСУ розповіли про ситуацію на Чернігівщині
"Це не армія, це просто величезна мародерська банда," - в ЗСУ розповіли про ситуацію на Чернігівщині
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
ГоловнаНовини -

«Укроборонпром» відсторонив від роботи гендиректора ДП «Антонов»

Підставою стало службове розслідування.

«Укроборонпром» відсторонив від роботи гендиректора ДП «Антонов»
Фото: EPA/UPG

Державний концерн «Укроборонпром» відсторонив від роботи гендиректора ДП «Антонов» генерала Сергія Бичковського.

Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті Держконцерну.

«Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації», - сказано в тексті.

Також зазначено, що Гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв надіслав звернення до правоохоронних органів, концерн сприятиме СБУ «у з'ясуванні обставин можливих порушень».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також