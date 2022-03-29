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Польща надала Україні устаткування для відновлення енергетичної інфраструктури

Кампанію з надання допомоги Україні поляки розпочали минулого тижня.

Польща надала Україні устаткування для відновлення енергетичної інфраструктури
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: НАЕК "Енергоатом"

Компанії, що входять до Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії, надали Україні допоміжні матеріали й устаткування для проведення робіт з відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Війна в Україні, спровокована агресією Російської Федерації, завдає величезних матеріальних втрат енергетичній інфраструктурі. У зв’язку з руйнуваннями, спричиненими бойовими діями, ми бачимо необхідність підтримати енергосистему матеріалами та обладнанням, що дозволить відновити постачання електроенергії на найбільш стратегічних напрямках", – йдеться у листі президента Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії Роберта Засіни міністрові енергетики України Германові Галущенку.

Так, минулого тижня члени асоціації розпочали кампанію з надання допомоги Україні.

Серед наданого устаткування – найнеобхідніше, зокрема, кабелі для низької та середньої напруги з допоміжними матеріалами, трансформатори середньої/низької напруги, електрогенератори тощо.

Міністр енергетики України подякував польським колегам за підтримку, яку вони надають українським енергетикам і нашій країні в цілому.

"Ворог прицільно руйнує нашу енергетичну інфраструктуру. Але Україна все відбудує", – запевнив Галущенко.

Очікується, що найближчим часом буде відправлена наступна партія допомоги енергетичному сектору. Транспортування вантажів для України координує та організовує Польське урядове агентство стратегічних резервів.

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