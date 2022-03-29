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Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу, – голова ОВА

Чаус анонсував "дууууже багато роботи" для українських захисників на Чернігівщині у вівторок

Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу, – голова ОВА

Збройні Сили України знищують на Чернігівщині дуже багато сил противника, повідомив у ранковому відеозверненні у Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Те, як зараз відбувається знищення російських окупаційних сил на Чернігівщині, він порівняв із ситуацією у Чорнобаївці, де українські захисники вже 12 разів поспіль розбили ворожі війська.

"Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий, і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", - наголосив Чаус.

При цьому він анонсував "дууууже багато роботи" для українських захисників на Чернігівщині у вівторок, 29 березня.

"Тому поговоримо пізніше. Вірю в Бога і Збройні Сили України!", - додав голова Чернігівської ОДА.

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