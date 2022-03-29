Ворог має проблеми з ротацією та намагається захопити Ізюм, - Генштаб

Під Харковом 200 окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і свого командира.

Генеральний штаб ЗСУ спостерігає виведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей, але при цьому зберігається висока загроза ударів російських окупантів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Про це повідомляється в оперативній інформації Генштабу станом на 12:00 29 березня.

"Існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника. Так, тільки в Тихоокеанському флоті збройних сил Російської Федерації підрозділи комплектування через відмову особового складу брати участь у так званій “спеціальній операції” не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу", - повідомляє Генштаб.

На Волинському напрямку угруповання збройних сил Республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200 окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200 бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має. В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

"Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-східному та Північно-східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках витісняє ворога", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, втрати російських військ станом на 29 березня складають 17200 осіб особового складу, майже 600 танків, 1710 ББМ тощо.