Повертатися додому переселенцям можна лише після відповідного погодження органів влади та правоохоронців, – МВС

Так, у Києві впродовж останніх тижнів вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися.

Повертатися до своїх домівок вимушеним переселенцям можна лише після відповідного погодження органів влади, ДСНС України та Національної поліції України.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує пресслужба МВС.

Так, у Києві впродовж останніх тижнів вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися.

“Тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102”, – зазначив перший заступник міністра.

Також він закликав приділити особливу увагу безпеці дітей.

“Зайвий інтерес, зайве наближення до цих предметів, може коштувати життя”, – сказав Євгеній Єнін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що для внутрішніх переселенців збудують тимчасове житло.