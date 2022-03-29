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Харківщину за добу 280 разів обстріляли з "градів", - Синєгубов

Одна людина загинула.

Харківщину за добу 280 разів обстріляли з "градів", - Синєгубов
Фото: EPA/UPG

За минулу добу російські війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області. Серед постраждалих районів Салтівка, «Нові Будинки», селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївка, «Горизонт», Кулиничі, Чугуїв, Дергачі. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Також, за словами очільника ОДА, зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град»

Також окупанти випустили дві крилаті ракети по місту Люботин. Одна людина загинула, є постраждалі. Ліквідовували пожежі і в Чугуївському районі.

"Збройні Сили України тримають позиції, на сьогодні ведуться операції по витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої", - зазначив Синєгубов. 

Він також додав, що за добу в Харківському районі ЗСУ захопили велику кількість російської техніки, у тому числі засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по будівлі Миколаївської ОДА, вона частково зруйнована.

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