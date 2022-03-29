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На Одещині чоловік записався у тероборону, щоб незаконно переправляти через кордон військовозобов’язаних

За таку послугу він брав по 5000 євро.

На Одещині чоловік записався у тероборону, щоб незаконно переправляти через кордон військовозобов’язаних

В Одеській області затримали порушника, який організував переміщення чоловіків через кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з представниками контррозвідки СБУ та працівниками ДБР затримали організатора каналу переправлення осіб через кордон.

Для приховування своїх незаконних дій чоловік записався до лав територіальної оборони прикордонного населеного пункту. 

“Заручившись підтримкою ще одного такого «добровольця», зловмисник на власному автомобілі намагався перевезти двох військовозобов’язаних осіб на територію Молдови”, – йдеться у повідомленні.

За таку послугу він взяв з кожного громадянина по 5000 євро.

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