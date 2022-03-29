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З початку війни в Україну повернулися понад 510 тисяч мешканців

З них майже 80% - чоловіки.

З початку війни в Україну повернулися понад 510 тисяч мешканців
Фото: ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україну повернулося понад 510 тисяч осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Всього з 24 лютого на в'їзд проїхали понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75-80%, складають чоловіки", - сказав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Раніше прикордонна служба повідомляла, що з 24 лютого по 24 березня як на в'їзд, так і на виїзд з України, кордон України перетнули 3,2 мільйона осіб.

Нагадаємо,за даними Єврокомісії, кількість біженців з України, які прибувають на територію ЄС, скорочується. Якщо у пікові дні прибували понад 200 тисяч людей, які рятуються від війни Росії проти України, то тепер ця цифра скоротилася до 40 тисяч.

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