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В Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини окупантів

Генпрокуратура закликає скоріше ухвалити закон про військову прокуратуру, щоб спростити процес збору доказів.

В Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини окупантів
Ірина Венедиктова
Фото: Офіс генерального прокурора

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про розслідування понад 3 тисяч справ про скоєння російськими окупантами в нашій країні дій, що мають ознаки воєнних злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Венедіктова також зазначила, що у зв'язку з активними бойовими діями є певні труднощі зі збором доказів, але слідство триває. Основними слідчими є співробітники Служби безпеки України. Вона також закликала скоріше ухвалити закон про військову прокуратуру, щоб спростити процес збору доказів того, що відбувається.

"Ці докази губляться миттєво, щойно змінюється лінія вогню у нас. Тому таке розслідування важке, тому що воно відбувається на лінії вогню, а потім території можуть бути окуповані", - висловилася генпрокурор.

За словами Венедіктової, всього у великій магістральній справі щодо злочинів Росії фігурують 205 посадовців, які оголошені в міжнародний розшук. У тому числі й глави російських Міноборони, МВС, розвідки та голова Держдуми. При цьому, додала генпрокурор, функціональний імунітет мають лише дві людини - Володимир Путін і Сергій Лавров.

Нагадаємо, вже 41 країна світу звернулася до Міжнародного кримінального суду на підтримку України.

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