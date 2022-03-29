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​Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил, – Генштаб

Зниження бойового потенціалу ворог намагається компенсувати знищенням інфраструктури українських міст.

​Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил, – Генштаб
Фото: Денис Карабань

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на: 
– недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове; 
– зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське; 
– створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв; 
– стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні щодо російського вторгнення станом на 24.00 28.03.2022.

Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.

Нагадаємо, станом на ранок 28 березня окупанти втратили 17 тис. військових та 316 одиниць авіації, 1,7 тис. БМП, 1,1 тис. автомобільної техніки.

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