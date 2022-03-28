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«Я висловлював моральне обурення, яке відчував до цієї людини», – Байден пояснив свою заяву про Путіна

«Ніхто не вірить, що я говорив про те, щоб усунути Путіна. Ніхто в це не вірить», – стверджує президент США.

«Я висловлював моральне обурення, яке відчував до цієї людини», – Байден пояснив свою заяву про Путіна
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден пояснив свої слова про те, що Володимир Путін не повинен залишатися президентом Росії, зазначивши, що це було особистим виявом обурення, а не зміною американської політики щодо президента Росії. 

Про це повідомляє The New York Times

«Я висловлював моральне обурення, яке відчував до цієї людини», – сказав президент Байден, додавши, що ніхто не повинен був інтерпретувати його коментарі як заклик до відставки Путіна. – Це нісенітниця. Ніхто не вірить, що я говорив про те, щоб усунути Путіна. Ніхто в це не вірить».

«Останнє, що я хочу зробити, це брати участь у сухопутній або ядерній війні з Росією, – також сказав він, – Я висловив своє обурення поведінкою цієї людини. Це обурливо. Такі люди не повинні керувати країнами, але той факт, що вони правлять, не означає, що я не можу висловити своє обурення».

Заява президента Байдена прозвучала через два дні після того, як під час промови у Варшаві він заявив: «Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі». 

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що у США «немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще». 

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