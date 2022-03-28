Автомобілі та спорядження збирали всіма громадами та пожежними частинами країни.

Фото: ДСНС

Україна отримала від Франції рятувальну техніку та обладнання для ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж та рятування людей.

27 одиниць техніки, рятувальне обладнання та майно надійшли сьогодні, повідомили в ДСНС.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що передача гуманітарної допомоги – це прояв солідарності, який на сьогодні охопив всю Францію.

Фото: ДСНС

"Автомобілі і спорядження було зібрано і передано всіма громадами й пожежними частинами Франції. Ми висловлюємо свою підтримку Україні в боротьбі за її волю", – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Франції стати одним із гарантів безпеки у мирному договорі, який мають підписати для завершення війни, розвʼязаної Росією.