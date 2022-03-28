ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
ГоловнаСвіт

ЄС може відмовитися від російського газу за два роки, - Боррель

Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, але займається диверсифікацією джерел постачання на свою територію.

ЄС може відмовитися від російського газу за два роки, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз зможе відмовитися від постачання російського газу протягом двох років. Про це високий представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив у інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia, повідомляє Радіо Свобода.

Боррель уточнив, що Європа прагне не заборонити російські енергоресурси, а диверсифікувати джерела постачання на свою територію. За повідомленням, дипломат оцінив, що цей процес для російського газу займе два роки.

«Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони (Росія. – Ред.) є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль», – сказав Боррель.

Він додав, що зменшити споживання викопного палива також можуть допомогти відновлювані джерела енергетики.

Європейський Союз і США 25 березня оголосили про нову домовленість щодо додаткового постачання скрапленого газу в ЄС для того, щоб зменшити залежність Європи від російських енергоносіїв.

Київ неодноразово закликав європейські країни відмовитися від російських енергоносіїв. Нещодавно про такий крок заявили Сполучені Штати та Велика Британія.

Росія забезпечує близько 40% попиту на газ Європейського Союзу, близько третини цього газу проходить через Україну. Нагадаємо, 97 депутатів Європейського парламенту закликали зупинити президента РФ Володимира Путіна, наклавши ембарго ЄС на імпорт газу та нафти з Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також