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В Ірландії рекордно зросла підтримка вступу в НАТО

Через вторгнення Росії в Україну.

В Ірландії рекордно зросла підтримка вступу в НАТО
Фото: South East Ireland Travel Blog

Більшість громадян Ірландії підтримують збільшення витрат на оборону, а майже половина підтримує вступ до НАТО на тлі вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання Politico.

Згідно з дослідженням компанії Red C, 48% ірландців підтримують вступ до НАТО, натомість 39% висловилися проти. Такий рівень підтримки з цього питання є рекордним показником. У січні під час подібного опитування лише 34% респондентів підтримували вступ до НАТО.

Водночас 59% опитаних висловилися за збільшення військових витрат, а 28% висловилися проти.

Щорічні витрати Ірландії на оборону нині становлять 1,1 мільярда євро, що є найнижчим показником у ЄС і становить лише 0,2 відсотка від ВВП. У звіті, підготовленому за наказом уряду в лютому, рекомендувалося збільшити ці витрати щонайменше на 50 відсотків або, а за найрадикальнішого сценарію, потроїти.

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