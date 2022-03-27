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Шон Пенн пропонує бойкотувати "Оскар", якщо Зеленському не дадуть на ньому виступити

Кіноакадемія сумнівається у доречності промови українського президента.

Шон Пенн пропонує бойкотувати "Оскар", якщо Зеленському не дадуть на ньому виступити
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн закликав бойкотувати проведення 94-ї щорічної церемонії нагородження "Оскар", якщо президенту України Володимиру Зеленському не дозволять на ній виступити. Про це він заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє "Таблоїд".

Актор наголосив, що відмова Зеленському у виступі стане "найнепристойнішим моментом у всій історії Голлівуду".

"Найкраще, що може зробити "Оскар" – це дати йому (Зеленському) можливість поговорити з усіма нами. До речі, це людина, яка розуміється на фільмах і має в цьому свою дуже довгу й успішну кар’єру", - зауважив Пенн.

Актор наголосив, що якщо виступ Зеленського не схвалять, він закликатиме відвідувачів бойкотувати шоу і пообіцяв знищити свого "Оскара", якого отримав у 2008 році за роль у фільмі "Молоко".

"Я молюся, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй галузі, які вирішать не зв'язуватися з керівництвом України. Я просто маю надію, що цього не станеться, а якщо станеться, сподіваюся, усі підуть із зали", - наголосив Пенн.

Нагадаємо, тиждень тому американська актриса Емі Шумер, яка вестиме цьогорічну церемонію "Оскар", запропонувала організаторам влаштувати віртуальний виступ Зеленського під час заходу. Проте кіноакадемія сумнівається у доречності промови українського президента.

Шон Пенн перебував в Україні на момент початку війни і повертася додому через польський кордон разом з біженцями з України.

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