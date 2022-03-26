За словами Джо Байдена, у боротьбі за демократію і свободу Україна та її народ перебувають на передовій.

Фото: twitter/President Biden

Президент США Джо Байден розпочав свою промову у Варшаві, посилаючись на улюблений заклик Папи Римського Івана Павла ІІ: «Не бійся!».

«Ми знову вийшли у велику битву за свободу, битву між демократією та автократією, між свободою та репресіями... У цій битві нам потрібно бути ясними. Цю битву також не буде виграно за дні чи місяці. Нам потрібно зміцнитися для довгої боротьби», – сказав президент США.

За його словами, у боротьбі за демократію і свободу Україна та її народ перебувають на передовій.

«Борються за порятунок своєї нації, і їхній хоробрий опір є частиною більшої боротьби за основні демократичні принципи, які об’єднують усіх вільних людей, – додав він. – Моє послання до народу України – це послання, яке я передав сьогодні міністру закордонних справ і міністру оборони України, які, на мою думку, сьогодні ввечері тут: ми з вами. Крапка».

Фото: EPA/UPG

Він також додав, що Росія «задушила демократію» своїм вторгненням в Україну, і назвав брехнею слова президента Росії Володимира Путіна, якими той виправдовував війну.

«Сьогодні Росія задушила демократію і прагне зробити це деінде, а не лише на своїй батьківщині. Під фальшивими заявами про етнічну солідарність він знецінює сусідні народи. Путін має нахабність сказати, що він «денацифікує Україну». Це брехня. Це просто цинічно. Він це знає. І це теж непристойно. Президент Зеленський обраний демократично. Він єврей. Сім'я його батька була знищена під час нацистського Голокосту. І Путін має зухвалість, як і всі автократи до нього, вірити, що сила – це право», – сказав Джо Байден.