ЄС і Канада на прохання Зеленського запустили світову програму Stand Up For Ukraine

Вона обʼєднає уряди, компанії та громадян для збору фінансової допомоги.

Єврокомісія та уряд Канади запустили світову програму для фінансової підтримки України Stand up for Ukraine.

Про це в Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Шановний Президенте Зеленський, ви попросили міжнародну спільноту приєднатися до підтримки хоробрих людей – і ми вас почули. Сьогодні ми запускаємо #StandUpForUkraine", – повідомила вона.

Ця програма змобілізує уряди, компанії та громадян, для збору фінансової допомоги Україні.

На сайті Єврокомісії зазначено, що програма спрямована на допомогу людям, які вимушено залишили домівки через війну. Станом на зараз близько 10 млн українців переїхали до інших міст чи країн через атаку Росії. 6,5 млн є внутрішньо переміщеними особами, решта – поїхали за кордон, зокрема 2 млн дітей.

Шановний Президенте @ZelenskyyUa, ви попросили міжнародну спільноту приєднатися до підтримки хоробрих людей – і ми вас почули.



Сьогодні ми запускаємо #StandUpForUkraine



Світову програму, яка змобілізує усіх: уряди, компанії та громадян, для збору фінансової допомоги Україні. pic.twitter.com/7Xkq65hAvo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2022

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту долучатися до підтримки українців та відбудови зруйнованих Росією будинків.