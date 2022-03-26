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ЄС і Канада на прохання Зеленського запустили світову програму Stand Up For Ukraine

Вона обʼєднає уряди, компанії та громадян для збору фінансової допомоги. 

ЄС і Канада на прохання Зеленського запустили світову програму Stand Up For Ukraine
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія та уряд Канади запустили світову програму для фінансової підтримки України Stand up for Ukraine.

Про це в Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Шановний Президенте Зеленський, ви попросили міжнародну спільноту приєднатися до підтримки хоробрих людей – і ми вас почули. Сьогодні ми запускаємо #StandUpForUkraine", – повідомила вона. 

Ця програма змобілізує уряди, компанії та громадян, для збору фінансової допомоги Україні.

На сайті Єврокомісії зазначено, що програма спрямована на допомогу людям, які вимушено залишили домівки через війну. Станом на зараз близько 10 млн українців переїхали до інших міст чи країн через атаку Росії. 6,5 млн є внутрішньо переміщеними особами, решта – поїхали за кордон, зокрема 2 млн дітей. 

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту долучатися до підтримки українців та відбудови зруйнованих Росією будинків. 

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