Авторка "Гаррі Поттера" нагадала Путіну, що він убиває мирних українців і труїть опонентів

Культова британська письменниця Джоан Роулінг у відповідь на згадку її імені президентом РФ під час одного з публічних заходів доволі критично нагадала, що він не має морального права говорити про якісь утиски, вбиваючи мирних українців і отруюючи опонентів.

Відповідний запис авторка "Гаррі Поттера" зробила у своєму твіттері.

"Західну культуру (в частині) скасування (чогось), гадаю, краще не критикувати тим, хто зараз убиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і труїть своїх політичних опонентів", - написала Джоан Роулінг.

До цього посту вона додала посилання на повідомлення з фото російського опозиціонера Олексія Навального, якого намагалися отруїти та ув'язнили на 9 років.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

Так письменниця прокоментувала промову Путіна на зустрічі з лауреатами президентських премій для молодих діячів культури, під час якої він заявив: "Нещодавно скасували дитячу письменницю Джоан Роулінг за те, що вона авторка книг, які розійшлися по світу сотнями мільйонів екземплярів, не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод".

Нагадаємо, Джоан Роулінг пожертвувала мільйон фунтів українським дітям.