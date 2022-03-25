Україна підтримує план, запропонований Польщею, Чехією та Словенією, – ОП

Чим швидше світ скоротить економічний потенціал Росії, тим менше в неї буде резервів для продовження війни. Про це заявив під час виступу у американському Atlantic Council голова ОП Андрій Єрмак.

«Польща разом зі Словенією та Чехією підготували план дій з 10 пунктів, які ЄС має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну. Аж до припинення видачі віз для всіх громадян РФ, повного відключення системи SWIFT та повна блокада транспортного сполучення, – зазначив він. – Українці повністю підтримують виконання цього плану. Закликаємо ЄС запровадити ці санкції».

Андрій Єрмак також нагадав, що Міністерство інфраструктури направило офіційне звернення до Європейської комісії із закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

За словами голови ОП, дуже важливо, що Німеччина відкинула вимогу РФ платити за російський газ в рублях.

«Так само вже говорять та мають діяти інші країни Європи. Трюк Путіна заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Окрім цього, потрібне нафтове ембарго, щоб іще більше обвалити економіку Росії. Чим швидше, тим краще», – сказав він.

Андрій Єрмак також додав, що Україна веде активну роботу зі світовими брендами, щоб вони пішли з Росії.

«Наша мета – жодної копійки в бюджет країни-агресора. Вже досить багато компаній підтримали Україну і йдуть з російського ринку, – сказав він. – Ті корпорації, які досить швидко повністю пішли з Росії, ми в Офісі Президента будемо відзначати спеціальною нагородою «Відзнака миру». З величезною вдячністю від українського народу в цей переломний момент нашої історії. Адже байдужість і мовчання – це співучасть».

Нагадаємо, уряди Польщі, Чехії та Словенії спільно розробили план з десяти пунктів, втілення яких, на думку лідерів трьох країн, мало б припинити війну Росії проти України.